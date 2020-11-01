برشلونة يتعادل أمام ديبورتيفو ألافيس 1–1 بالليجا

تعادل برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس بهدف لكل منها، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.وأحرز هدف برشلونة أنطوان جريزمان في الدقيقة 63، بينما سجل هدف ديبورتيفو ألافيس لويس ريوخا في الدقيقة 31.وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه خوتا بليتيرو لاعب ديبورتيفو ألافيس، بعد تدخل العنيف على جيرارد بيكيه، ليقوم بطرده من المباراة في الدقيقة 62.وبهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، وديبورتيفو ألافيس إلى 8 نقاط أيضًا المركز الثالث عشر متاخرًا بفارق الأهداف عن برشلونة.