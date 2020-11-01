سعر اليورو اليوم الأحد 1-11-2020 فى البنوك المصرية

يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الاحد 1-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.محليًا، شهد سعر اليورو اليوم أمام الجنيهـ تراجعًا ملحوظًا لليوم لليوم الثالث علي التوالي في البنوك المحلية والأجنبية، مقابل ارتفاع سعر اليورو اليوم في ارتفاع سعر اليورو في البنك المصر ي لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.65، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.53.سعر اليورو فى البنوك اليوم الاحد 1-11-2020تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الاهلي اليوناني ليسجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.62، وفي وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك عودة انخفض سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.59، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.59، كما تراجع سعر اليورو في البنك الكويتي ليسجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.59.أسعار اليورووفي بنك كريدي أجريكول تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.59، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجلا للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.58، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.59، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.50، وفي بنك قناة السزيس سجل للشراء 18.35 جنيه ولليع 18.59، أما في بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.59، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.35 جنيه للبيع 18.59.كما بلغ سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والاسكان للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.55، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.56، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.59، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.58، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.58، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.51.



تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي اليوناني ليسجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.62 جنيه، وفي وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، وفي بنك عوده انخفض سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، كما تراجع سعر اليورو في البنك الكويتي ليسجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.59 جنيه.



أسعار اليورو



وفي بنك كريدي أجريكول تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.50 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.35 جنيه ولليع 18.59 جنيه، أما في بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.35 جنيه للبيع 18.59 حنيه.



كما بلغ سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.55 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.56 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.58جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.51 جنيه.

يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الأحد 1-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.محليًا، شهد سعر اليورو اليوم أمام الجنيه تراجعًا ملحوظًا لليوم لليوم الثالث عليذى التوالي في البنوك المحلية والأجنبية، مقابل ارتفاع سعره في البنك المصر ي لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.53جنيه.سعر اليورو فى البنوك اليوم الأحد 1-11-2020