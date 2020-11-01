طلاب فنون جميلة يرسمون لوحات فنية على كوبرى المانسترلى (صور)

أنهت المنطقة الجنويية بمحافظة القاهرة أول تعاون فني بينها وبين وجامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد فهمي نجم، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع مجمع الفنون والثقافة بحلوان برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف رضا، من أجل مشاركة كلية الفنون الجميلة بالقاهرة في إجراء ورشة عمل فنية بمنطقة كوبري المانسترلي الجديد.وقالت المنطقة الجنوبية، في بيان لها، إنه شارك طلاب وأساتذة الفنون الجميلة في الورشة التي أدارها الفنان الدكتور طاهر عبدالعظيم، وتحت إشراف الدكتور أحمد هنو عميد الكلية، والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.وأوضحت المنطقة الجنوبية، أن التعاون جاء لتطوير وتجميل والاستفادة العملية وذلك بقيام أعضاء كلية الفنون الجميلة بتنفيذ لوحات فنية تجميلية للكوبري.وأثناء الورشة تصادف حضور وفد سياحي روسي جاء زيارة للكوبري والاستمتاع بالمظهر الجمالي الذي لفت أنظارهم، ووجود فرقة من ساقية الصاوي قاموا بعمل استعراض فني جذب انتباه الجميع.