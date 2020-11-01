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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضخ الأموال وآمال بفوز بايدن يرفع الريال الإيرانى لأعلى مستوى منذ 6 أسابيع

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:15 ص
الريال الإيرانى
الريال الإيرانى
وكالات
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ارتفع الريال الإيراني إلى أعلى مستوى له منذ 6 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي بدعم من ضخ البنك المركزي أموالا، وآمال تخفيف العقوبات الأمريكية بعد فوز محتمل لجو بايدن.

وذكر موقع "بونباست دوت كوم" للصرف الأجنبي أن الدولار يباع بنحو 268 ألف ريال في السوق غير الرسمية انخفاضا من 281 ألف ريال يوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن محللين قولهم إن الريال ارتفع جزئيا على أمل فوز المرشح الديمقراطي بايدن الذي قد يحد من العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.

ومع ذلك فقد الريال الإيراني نحو 50 في المئة من قيمته في 2020 بسبب التأثير الاقتصادي للعقوبات الأمريكية وجائحة فيروس كورونا في إيران التي سجلت أعلى عدد من الوفيات جراء "كوفيد-19" في الشرق الأوسط.

وقال المحلل سهراب أشرفي للموقع الإلكتروني: "إذا تم انتخاب بايدن فقد يخلق هذا جوا نفسيا قد يؤدي إلى تراجع سعر الدولار بسرعة، لكني أعتقد أن هذا التراجع سيكون مؤقتا".

وقال البنك المركزي الإيراني عبر موقعه على الإنترنت يوم الخميس إنه ضخ 70 مليون دولار في المتوسط يوميا في سوق العملات في الأيام السبعة السابقة.

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