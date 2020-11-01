سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 1-11-2020 بالبنوك المصرية

أسعار الدينار الكويتي



كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.65 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.04 جنيه وللبيع 51.56 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول استقر سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.56 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.59 جنيه وللبيع 51.56 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 47.45 جنيه وللبيع 51.56 جنيه.



وفي بنك عوده تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.58 جنيه وللبيع 51.64 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي البنك المركزي المصري انخفض سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 51.58 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، أما في بنك مصر فسجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.53 جنيه.



وفي المقابل ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 51.63 جنيه.



استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، كما استقر سعر الدينار في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.56 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.57 جنيه.