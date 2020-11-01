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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 1-11-2020 بالبنوك المصرية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:37 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 1-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار  في البنوك، في التقرير التالي:


وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي وبنك بلوم، مقابل تراجع سعره أمام الجنيه في البنك المركزي المصري وبنك مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 1-11-2020 في البنوك المصرية

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، كما استقر سعر الدينار في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.56 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.57 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي


كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.65 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.04 جنيه وللبيع 51.56 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول استقر سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.56 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.59 جنيه وللبيع 51.56 جنيه، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 47.45 جنيه وللبيع 51.56 جنيه.

وفي بنك عوده تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.58 جنيه وللبيع 51.64 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي البنك المركزي المصري انخفض سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 51.58 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، أما في بنك مصر فسجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.53 جنيه.

وفي المقابل ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 48.52 جنيه وللبيع 51.47 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 51.63 جنيه.

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