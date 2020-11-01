اليوم.. مدحت صالح يحيى أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية

يحيى الفنان مدحت صالح، اليوم الأحد، أولى حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 29، بمشاركة عازف البيانو الفنان عمرو سليم، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.يتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل أعمال "صالح " المتميزة، ومجموعة مختارة من أجمل أغنيات زمن الفن الجميل، إلى جانب فقرة موسيقية للفنان عمرو سليم يقدم خلالها رائعة كمال الطويل "بلاش عتاب".يشارك في الحفل نجوم فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر، حيث يقدمون باقة متنوعة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل.تجدر الإشارة إلى أن الدورة 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تضم 29 حفلًا غنائيًا يحييها 93 فنانًا من 5 دول عربية هي مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس، وتستمر لمدة 10 أيام متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.