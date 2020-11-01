رئيس وزراء بريطانيا: إغلاق إنجلترا لمدة 4 أسابيع بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اعتزامه بدء إغلاق جديد على مستوى إنجلترا لمدة 4 أسابيع بداية من الخميس المقبل، وذلك في محاولة لاحتواء تفشي فيروس "كورونا" المستجد، والذي أصاب أكثر من مليون شخص على مستوى المملكة المتحدة، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة.وتحت نفس الشعار الذي رفعته الحكومة إبان الإغلاق الأول في مارس "ابق في المنزل، احمي هيئة الصحة الوطنية، وانقذ حيوات"، تقضي خطة الإغلاق الجديدة بوجوب بقاء المواطنين في منازلهم، وإغلاق المطاعم والحانات والمقاهي والمتاجر التي تقدم سلعا غير ضرورية، مع استمرار عمل المدارس ودور رعاية الأطفال والجامعات، ومنح استثناءات للأشخاص الذين لا يمكنهم العمل من المنزل، والتدريبات الرياضية وتسوق الطعام والسلع الضرورية، حسب ما أفادت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.من جانبه، قال بوريس جونسون في مؤتمره الصحفي للإعلان عن خطة الحكومة للإغلاق: "الآن هو وقت التحرك لأنه ما من بديل"، مؤكدا أنه "إذا لم نتحرك فقد نرى الوفيات في هذا البلد ترتفع بعدة آلاف يوميا. سيكون الإفراط في تشغيل (مستشفيات) هيئة الصحة الوطنية كارثة طبية وأخلاقية ناهيك عن الخسارة في الأرواح".وأوضح رئيس الوزراء أن البرلمان سيناقش تدابير الإغلاق الجديدة ويصوت عليها، الأربعاء المقبل، على أمل بدء تطبيقها يوم الخميس.يأتي ذلك بينما تواجه المملكة المتحدة موجة ثانية لتفشي فيروس "كورونا" أكثر حدة من الموجة الأولى. وأعلنت الحكومة، في وقت سابق من اليوم، تخطي المملكة حاجز المليون إصابة مؤكدة بالفيروس، في حين بلغت الوفيات المرتبطة به 46 ألفا و555 حالة وفق إحصاءات وزارة الصحة، وأكثر من 63 ألف شخص بحسب بيانات منفصلة لمكتب الإحصاءات الوطنية.