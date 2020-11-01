طرق فعالة لتنظيم مواعيد نوم أطفالك بعد العودة للدراسة

يسعى الكثير من الآياء والأمهات، إلى محاولة تنظم مواعيد نوم الأطفال بعد العودة للمدرسة للنوم مبكرا حتى يتمكن الأبناء من الاستيقاظ أيضا فى الصباح الباكر، لبدء يوم جديد مليء بالنشاط والحيوية فى أيام الدراسة.ونستعرض فى السطور التالية، طرق تنظيم مواعيد نوم أطفالك فى الدراسة، بحسب موقع "WebMD" الطبي.-تحديد وقت ثابت للنوم، فيمكنك أن تحاول جعل أطفالك يتوجهون إلى الفراش في نفس التوقيت كل ليلة، ذلك يساعد الأطفال على الدخول في روتين نوم.- للحفاظ على ساعة الطفل البيولوجية للنوم والاستيقاظ، تجنب النوم المتأخر باستثناء عطلات نهاية الأسبوع.- الابتعاد عن الشاشات الإلكترونية قبل النوم، حيث ينصح بعدم مشاهدة التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى قبل النوم، ذلك سوف يساعد الأطفال على الاسترخاء والنوم فى هدوء.- تحديد روتين يومي للأطفال قبل النوم، فالاعتياد على روتين يتكون من 4 خطوات، يساعد الطفل على الاسترخاء والاستعداد للنوم، فعلى سبيل المثل يمكن أن تكون هذه الخطوات هي: الاستحمام وارتداء الملابس الخاصة بالنوم وتنظيف الأسنان وقراءة كتاب.- تشجيع الأطفال على رسم مخطط يشمل خطوات ما قبل النوم، مثل صورة للحمام، و"البيجاما"، والكتب التي يقرأها كل ليلة.- تجنب شرب الكافيين قبل النوم، لأنه تناول الأطعمة والأشربة التي تحتوي على الكافيين يتسبب في جعل الطفل متوترا لدرجة أنه قد يكون من الصعب على جسده أن يهدأ.- تعد ممارسة التمارين الرياضية في النهار، هامة لمساعدة الأطفال، على الحركة الكافية طوال اليوم، ومن ثم النوم بشكل أفضل.