وزير التعليم يعلق على مطالب إطلاق قنوات تعليمية للغات

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم وجود قنوات للغات، قائلا «نسعى إلى ذلك لكن نعمل حاليا على إطلاق قناتين».وأكد «شوقي» خلال تصريحات له عبر أحد جروبات المعلمين على «واتس آب» أن القناتين إحداهما للتعليم الفني والأخرى للمرحلة الثانوية والثلاث سنوات الأولى من المرحلة الابتدائية.وقال الوزير: «عندما يتم الانتهاء ستتم محاولة تسجيل العلوم والرياضيات باللغات، رغم التكلفة الباهظة لكن كان لابد أن يتم البدء بما يفيد الأغلبية العظمى من الطلاب».