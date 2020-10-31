«الثقافة الفلسطينية» تفتتح معرض تراثنا ذاكرتنا الجامعة (صور)

افتتحت وزارة الثقافة الفلسطينية، مساء السبت، معرض الفن التشكيلي "تراثنا.. ذاكرتنا الجامعة" في متحف الصورة في حوش دار قسيس ببلدة بيرزيت، بمشاركة حوالي 22 فنانًا وفنانة من داخل أراضي الـ48.وأكد وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف أهمية التواصل مع العمق الفلسطيني في الداخل المحتل عبر الفن والريشة واللوحات الإبداعية المختلفة التي تجسد هوية الشعب الفلسطيني؛ وصموده على أرضه وكفاحه ونضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات طويلة.وشدد الوزير أبو سيف على ضرورة دعم إبداع الفنانين الفلسطينيين بشكل عام وفناني الداخل على وجه الخصوص، مشيدًا بإبداعاتهم الفنية ودورهم الهام في الحفاظ على التراث والموروث الثقافي الفلسطيني داخل أراضي ال48، وارتباطهم الوثيق بهذه الأرض.