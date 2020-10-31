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الأحد 01 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مجددًا.. النمسا تفرض حظر التجول وتغلق المطاعم لمواجهة كورونا
السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:35 م
كورونا في النمسا
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أعلنت النمسا فرض حظر التجول، وإغلاق المطاعم لمواجهة تصاعد إصابات كورونا.
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