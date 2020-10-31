الباز: ترامب كسر كل القواعد وحكم أمريكا بـ «تويتر»

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على ماراثون الانتخابات الأمريكية التي تتم حاليا، قائلا إن نتيجة هذه الانتخابات لن تحدد شكل أمريكا وحسب ولكن شكل العالم كله، لأننا نتحدث عن القوة الضاربة في العالم.





وتابع الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن ترامب كان رئيسا مختلفا، وكسر العديد من القواعد التي كانت متبعة في منصب الرئيس الأمريكي، موضحا أن ترامب حكم أمريكا بتويتر، ولكن الشعب الأمريكي ينتظر تغريداته قبل الـcnn لمعرفة ما يدور من حوله.





وتابع الباز، أنه في حالة نجاح بايدن، سيحاول أن يعيد العديد من القواعد التي كسرها ترامب خلال فترة حكمه.