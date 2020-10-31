شراكة مصرية أمريكية لإنشاء أكبر مقصد سكني فندقي ترفيهي في سيدي حنيش بالساحل الشمالي.. وأبو العينين: «إزميرالدا» طفرة في الاستثمار السياحي

- كليوباترا تتعاون مع JZMK Partners العالمية لتصميم أكبر مشروع سكني فندقي ترفيهي في سيدي حنيش

- افتتاح فندق ضخم في صيف 2021 يضم 350 غرفة بتصميمات إيطالية

- جميع الوحدات تليق بكافة الدخول وتطل مباشرة على البحر نظرا لطبيعة الأرض والتصميم

- موقع جغرافي متميز بين مطاري العلمين الجديدة ومطروح ويطل على شاطئ من أفضل 10 شواطئ في العالم

- إنسانية المكان تناسب الشباب وكافة الفئات العمرية وتمنح متسعا من الخصوصية والاستجمام

- أبوالعينين: «إزميرالدا» أيقونة بديعة في قلب الساحل وبقعة مضيئة على البحر المتوسط

- أبوالعينين: منتجع إزميرالدا نموذج عصري للإبداع في الإنشاء والتطلع الى المستقبل

- «إزميرالدا» نمط جديد من الرفاهية يجمع بين روعة التصميم وسحر الطبيعة

- تصميمات عالمية تتناغم مع بهاء المنظر وسحر الطبيعة



في بقعة ساحرة على ساحل البحر المتوسط، وبين جاذبية المنظر وسحر الطبيعة، توحدت عبقرية التكنولوجيا وروعة التصميم، مع همة العمل وإرادة التطوير، لتُحول منطقة سيدي حنيش في الساحل الشمالي - المصنفة كواحدة من أفضل 10 شواطئ في العالم - إلى رقعة بديعة وأيقونة مضيئة تُسمى «smeralda إزميرالدا».

منتجع smeralda إزميرالدا، أحدث وأرقي مشروع سكني – فندقي – ترفيهي، لمجموعة كليوباترا للتنمية العقارية في الساحل الشمالي، أسسُ بعقلية مستنيرة تستشرف العالمية وفقا لرؤية النائب محمد أبو العينين – رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوبترا، الذي أكد أن المشروع ينطلق بفكر الحاضر وطموح المستقبل، ويجمع في تفاصيله كل ما تحمله التكنولوجيا من أنماط الترفيه، وما يستوعبه الخيال من فنون التصميم وروعة التشييد.



أبو العينين

شراكة استراتيجية مع JZMK العالمية للتخطيط والتصميم

وقد وقع الاختيار على JZMK كبرى الشركات الأمريكية العالمية، بعد مسابقة بين شركات من انجلترا وإيطاليا وأمريكا والإمارات ومصر، لاستكمال مرحلة التطوير الشامل لإجمالي مساحة المشروع، حيث تم توقيع شراكة استراتيجية دولية بين مجموعة كليوباترا للتنمية العقارية، وشركة JZMK العالمية، وذلك خلال المؤتمر المنعقد اليوم الجمعة 30 / 10 / 2020 بفندق فورسيزون – نايل بلازا، لتخطيط وتصميم أكبر مقصد سكني فندقي ترفيهي في منطقة سيدي حنيش.

ومنذ عام 1960، تمكنت JZMK Partners من تقديم نفسها كشركة متميزة في أكثر من 30 دولة ومدينة حول العالم، حيث تنتشر مشروعات الشركة حول العالم، حيث تعمل على تطوير مشروعات كبرى أبرزها، بيكر رانش BAKER RANCH MASTERPLAN في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ومشروع هوارة في طنجة المغربية، ومشروع جزيرة السعديات في أبو ظبي، بالتعاون مع الحكومة الإماراتية، إلى جانب عشرات المشروعات في عدة ولايات أمريكية.

أبو العينين

افتتاح فندق ضخم في الصيف المقبل

وتتواصل أعمال التنفيذ في المشروع حيث تم الانتهاء من عدة مراحل في بناء الفندق تمهيدا لافتتاحه في الصيف القادم، وذلك ضمن سلسلة منتجعات وفنادق كليوباترا الفاخرة بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

أبو العينين

إنسانية التصميم وروعة التشييد



«إزميرالد الساحل الشمالي»، الأول من نوعه الذي يستخدم الـ 5Gللمدن في الفكر والتصميم واستخدام الطاقة والتكنولوجيا، ويستهدف الباحثين عن نمط جديد للحياة قائم على أحدث النظم العصرية الدامجة بين حداثة التقنية ورفاهية الإقامة، وإنسانية المكان، حيث يُناسب كافة الفئات العمرية والشباب الذين يجدون متسعا من الخصوصية والهدوء والاستجمام وسهولة التنقل والاستمتاع بجمال الطبيعة وانسيابية الحركة.

وروعي في التصميم استغلال طبيعة الأرض المنخفضة والمرتفعة، بحيث يضمن للعملاء في جميع وحداته رؤية بانورامية على البحر، في نموذج غير مسبوق لنسخة عصرية أكثر جمالا من ساحل كوستا إزميرالدا costa smeralda على ضفاف جزيرة ساردينيا الإيطالية.

وتليق المساحات والأشكال بكافة الدخول حيث تتنوع بين وحدات سكنية صغيرة، ومتوسطة، وفيلل وقصور. «إزميرالد الساحل الشمالي»، الأول من نوعه الذي يستخدم الـ 5Gللمدن في الفكر والتصميم واستخدام الطاقة والتكنولوجيا، ويستهدف الباحثين عن نمط جديد للحياة قائم على أحدث النظم العصرية الدامجة بين حداثة التقنية ورفاهية الإقامة، وإنسانية المكان، حيث يُناسب كافة الفئات العمرية والشباب الذين يجدون متسعا من الخصوصية والهدوء والاستجمام وسهولة التنقل والاستمتاع بجمال الطبيعة وانسيابية الحركة.وروعي في التصميم استغلال طبيعة الأرض المنخفضة والمرتفعة، بحيث يضمن للعملاء في جميع وحداته رؤية بانورامية على البحر، في نموذج غير مسبوق لنسخة عصرية أكثر جمالا من ساحل كوستا إزميرالدا costa smeralda على ضفاف جزيرة ساردينيا الإيطالية.وتليق المساحات والأشكال بكافة الدخول حيث تتنوع بين وحدات سكنية صغيرة، ومتوسطة، وفيلل وقصور.

أبو العينين

موقع متميز على أفضل شواطئ العالم

ويتخذ منتجع smeralda موقعا جذابا لسهولة الوصول، حيث يقع بين مطاري مدينة العلمين الجديدة ومدينة مطروح، وعلى طريق مدينة رأس الحكمة، توافر كل الإمكانات المتاحة لضمان أعلى قدر من الرفاهية والاستجمام وفقا للمعايير العالمية.

ووقع الاختيار على منطقة سيدي حنيش لطبيعتها الساحرة وشواطئها المصنفة كأحد أجمل 10 شواطئ في العالم.

أبو العينين

كليوباترا.. إبداع الحاضر وعين المستقبل

وأكد محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، أننا نقدم مشروعا سنظل نفتخر به عشرات السنوات، ويمثل قيمة مضافة للدولة المصرية فى التنمية وتقديم نمط حياة جديد.

وقال أبو العينين، إن مشروع إزميرالد الساحل الشمالي، يشكل طفرة في قطاع الاستثمار العقاري ونقلة مستحدثة في السياحة المصرية التي تتخذ خطا تصاعديا ونسقا متطورا في وسائل الترفيه والفندقة والخدمات المتنوعة في سبيل تحقيق المستهدف وفقا لرؤية مصر 2030.

وأكد على أن روعة التصميمات وسهولة الخدمات، ستجعل من منتجع «إزميرالد» أيقونة سياحية بديعة في قلب الساحل الشمالي، وبقعة عقارية مضيئة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

أبو العينين

كليوباترا.. مستقبل له تاريخ

تتمتع مجموعة كليوباترا للاستثمار العقاري بتاريخ كبير وسمعة عالمية في مجال التطوير العقاري، منذ بدأ رجل الصناعة محمد أبو العينين الولوج الى القطاع العقاري والسياحي باستثماراته الضخمة، مستعينا بالتحديث والتطوير المواكب للحداثة والتقدم.

ومن نماذج أعمال كليوباترا العقارية، كبموند فيلات «كليوباترا سكوير» فى 6 أكتوبر، حيث يأتي بأكثر من 85 % مساحات خضراء ويضم أول nature club house بمصر ويتمتع بتصميمات إيطالية حديثة، و«كليوباترا بالاس» فى الشروق، كمبوند فيلات وشقق بتصميم معماري رفيع وطابع كلاسيكي إيطالي، و «كليوباترا بلازا» فى مدينة نصر، ومشروع «بلازا الإسكندرية» بالأزريطة - وتجاوزت حجم المبيعات الـ 80 % فى جميع تلك المشروعات بفضل أسم أبو العينين ومجموعة كليوباترا العالمية التي تعني الثقة والأمان والمستقبل.