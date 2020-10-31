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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مي علام: رانيا يوسف خطفت الأضواء في مهرجان الجونة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:36 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
دعاء عبد المقصود
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أكدت مصممة الأزياء وخبيرة الموضة مي علام، أن الإطلالات التي ظهرت بها النجمة رانيا يوسف، هي الأبرز بين نجمات الوسط الفني والإعلامي في مهرجان الجونة السينمائي من ناحية الاستايل والتصميم والأناقة، حيث بدأت فعاليات المهرجان بفستان ساحر وأنيق للغاية يحتوي على قماش تول مطرز ومصنع بالتربهات والورد لتناسب تقسيمة الجسم.

وأضافت: في يوم الافتتاح اختارت لونًا يناسب لونها جسمها، وهو لون "البيج" الذي يظهرها بإطلالة ساحرة ويناسب لون جسمها البرونزي، وأعتقد أنه اللون المفضل لها، وكذلك اللون الأسود الذي ظهرت به في حفل الختام، والذي يحتوي على الهاند ميد الجريء والأنيق من ناحية الاستايل؛ كما يحتوي على تل مطرز وأقمشة جامب سوت.

واستكملت: أما في فعاليات المهرجان فظهرت بإطلالة مميزة وأنيقة كالفستان الأزرق في اللون "الجولد"، هذا تصميم قطعتين ولكن يظهر كقطعة واحدة مميزة، وفستان آخر عبارة عن قماشة مطبوعة بشكل مميز مع الكشمير ولون البيج، كما ظهرت بفستان أنيق للغاية لون أسود يحتوي علي كرانيش يختلف عن اللون التي ظهرت به في الختام يشبه تصميم البليز بشكل كلاسيك أنيق.

وأوضحت: رانيا يوسف أفضل ممثلة ارتدت فساتين ضمن فعاليات المهرجان والأكثر جاذبية في التصميم والاستايل والألوان المتناغمة ذي الذوق الرفيع مثل النجمات العالميات؛ لذلك هي خطفت الأجواء بقوة كعادة كل مهرجان تلفت الأنظار فيه.

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