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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيدة تطالب طليقها بنفقة متعة 100 ألف جنيه بعد تطليقها غدرًا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:39 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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تقدمت سيدة ثلاثينية لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، لرفع دعوى تطالب فيها طليقها بنفقة متعة قدرها ١٠٠ ألف جنيه لخدمتها والدته المريضة لمدة عشر سنوات وبالنهاية قام بتطليقها غيابيا ليتزوج من سيدة أخرى.

وقالت عفاف.ا فى دعواها رقم ٥٧٨ لسنة ٢٠٢٠: "تزوجت منذ عشر سنوات من شاب وحيد والديه على ٣ فتيات ولم يرزقنا الله بأطفال لوجود مشكلة لديه واستمر على العلاج لسنوات، وخلال هذه السنوات لم أفكر مطلقا فى الطلاق منه لمعاملته الحسنة لى وبرغم رغبتى الشديدة فى أن أكون أم إلا أننى لم أفكر جرحه يوما وكنت أهون عليه باستمرار".

وتابعت الزوجة: "منذ زواجنا ووالدته تعانى من تورم شديد فى ساقيها أدى إلى مكوثها نهائيا فى فراشها لم أقصر معها يوما، كان بناتها يزورونها مثل الأغراب ولم أتضرر منها يوما ومرت الأيام وفقدت الأمل فى الإنجاب حتى فاجأنى زوجى برغبته فى السفر للخارج لإجراء عملية ليتمكن من الإنجاب".

واستكملت: "أجرى زوجى العملية وعاد المنزل لكن أخبره الأطباء بأنه لم يتمكن من الإنجاب إلا من سيدة عمرها أقل من الخامسة والعشرين عاما، عشت معه أياما صعبة وفجأة ساءت حالة والدته المرضية وتوفت على الفور، وبعد أسبوعين فقط من وفاة والدته اكتشفت بحثه عن عروسة، جن جنونى وأخبرته بأن زهرة شبابى ضاعت من أجله وتركت المنزل وغادرت وبعد أيام بسيطة علمت بتطليقه لى غيابيا".

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