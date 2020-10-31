نقيب المهندسين: مصر شهدت طفرة في مجال الإنشاءات خلال 6 سنوات

شدد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، على أن دور النقابة كاستشارى أول للدولة ليس مجرد مسمى فقط فى القانون بل هو ما تم ويتم على أرض الواقع من خلال مشاركة أعضائها البالغ عددهم أكثر من 750 ألف من أصحاب المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة ومهندسين فيما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية من طفرات فى مجال الانشاءات من بنية تحتية وطاقة وطرق وإسكان ورى وكافة المجالات الهندسية، فمصر حققت طفرة ومعجزات فى فترات التنفيذ لم تكن مسبوقة من قبل، مستطردا: "ما تم على أرض الواقع نفخر به جميعا، فكل المهندسين ساهموا فيما حدث فى كافة المجالات الهندسية فى مصر".جاء ذلك خلال مشاركته اليوم فى احتفالية شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس أحمد رمزى باختتام فعاليات سلسلة محاضراتها المجانية فى مجال المنشآت الخرسانية والكبارى، وتكريم الأساتذة والقامات العلمية المشاركين فى تقديم المحاضرات، وتسليم شهادات حضور المحاضرات على المهندسين.وأبدى ضاحى سعادته بوجوده فى ختام المحاضرات، مقدما الشكر لكل القامات الهندسية التى ساهمت بشكل تطوعى فى تقديم المحاضرات، مشيدا بدخول مصر فى مجال إنشاء الأبراج العالية، وهو ما تشهده العاصمة الإدارية الآن من إنشاء أكبر برج فى أفريقيا، الأمر الذى يتبعه استخدام تكنولوجيات جديدة، مشيرا إلى أن إنشاء الأبراج عالية الارتفاع موجودة منذ عدة عقود فى العالم لكن تشهد مصر الآن دخولها هذا المجال بفضل جهود المهندسين فى كافة المجالات الأمر الذى سيكون له مردود كبير فى الفترة القادمة.وثمن ضاحى من قيمة المحاضرات السبع التى نظمتها الشعبة المدنية والتى ألقت الضوء على موضوعات مهمة للمهندسين، مشيرا إلى أن دور النقابة دور مهم فى زيادة المعلومات ونقل الخبرة والدروس المستفادة من خبرات خبراء المهنة فى مصر.وأوضح المهندس هانى ضاحى ان شهر نوفمبر 2020 سيشهد تنظيم محاضرات مجانية لموضوعات أخرى فى مجال الهندسة المدنية، مختتما كلمته بتوصية المهندسين باحترام المهنة واحترام ثقة الدولة فيهم.وفى مستهل تقديمها لفعاليات اليوم قدمت المهندسة منال سرى عضو مجلس شعبة الهندسة المدنية الشكر للخبراء والقامات العلمية الكبيرة التي شاركت في محاضرات الشعبة بشكل تطوعى، وأبدت أملها أن ينال ما تقدمه الشعبة استحسان ورضا المهندسين، مشيرة إلى أن البرج الأيقونة فى العاصمة الإدارية الجديدة من أضخم المشاريع، لذا كان حقا أصيلا للشعبة التعرف أكثر عن هذا الصرح.من جانبه؛ قدم المهندس أحمد رمزى، الشكر للمشاركين فى تقديم المحاضرات والاستفادة من علمهم، وكذا قدم الشكر لكل أعضاء مجلس شعبة الهندسة المدنية، معبرا عن سعادته لتنظيم المحاضرات السبع فى مجال المنشآت الخرسانية والكبارى والتى تم تنظيمهم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، كاشفا عن البدء فى تنظيم سلسلة محاضرات أخرى فى إحدى مجالات الهندسة المدنية فى نهاية شهر نوفمبر.وأبدى رمزى أمله أن تكون الشعبة استطاعت فى تقديم ما هو مفيد للمهندسين، واعدا ببذل كل الجهود فى المرحلة القادمة لتحقيق كل طلبات المهندسين والاستفادة من آرائهم التى شملتها استمارات الاستقصاء.وشهدت الاحتفالية عقد آخر المحاضرات السبع المجانية لشعبة الهندسة المدنية تحت عنوان " التحديات الانشائية التى تواجه تصميم المبانى العالية فى مصر " حاضر فيها الاستاذ الدكتور مهندس طارق كمال حسان أستاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، مقدما خلالها رؤية خاصة للبرج الأيقونى فى العاصمة الإدارية الجديدة الذى يبلغ ارتفاعه 385 مترا بواقع 79 دورا، والذى يعد أعلى برج فى أفريقيا، وكذا برج جدة البالغ ارتفاعه 1001 مترا. مستعرضا أساسيات تصميم المبانى العالية.واختتمت الفعالية بفقرة قدمها المهندس محمد الحسينى أمين شعبة الهندسة المدنية لتكريم الأساتذة المتطوعين فى تقديم المحاضرات، حيث قام المهندس هانى ضاحى بتسليمهم درع النقابة وشهادات التقدير، وكذا تسليم المهندسين شهادات حضور المحاضرات البالغ عددهم 285 مهندسا.يذكر أن شعبة الهندسة المدنية نظمت ست محاضرات سابقة ضمن سلسلة محاضراتها السبع المجانية فى مجال المنشآت الخرسانية والكبارى.