غدًا.. مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مسودة اللائحة الجديدة

تعقد اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ثالث اجتماعاتها غدًا الأحد، لاستكمال مناقشة باقى المواد من مسودة قانون اللائحة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس.وعقدت اللجنة المُشكّلة اجتماعين لمناقشة مواد اللائحة وانتهت من مناقشة ١٠٠ مادة من مسودة اللائحة، على أن يتم استكمالها غدا الأحد.