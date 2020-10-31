وكيل «تعليم أسوان» يجتمع بفريق دعم التشغيل بالوكالة الألمانية

اختتم الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، سلسلة اجتماعات التعليم الفني التي بدأها اليوم، مع فريق مشروع دعم التشغيل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz) وأعضاء التعليم المزدوج بحضور عبدالكريم لطفي وكيل المديرية، محمد السيد مدير عام التعليم الفني ودعاء أحمد مدير إدارة التعليم المزدوج.تم مناقشة خطة العمل لهذا العام وكذلك فعاليات الزيارة المرتقبة لوفد مشروع دعم التشغيل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ خلال شهر نوفمبر لمدرسة كمال نوبي للتعليم والتدريب المزدوج باعتبارها أول مدرسة للتعليم المزدوج بأسوان.كما تم مناقشة المرحلة الثانية من خطة المشروع التي تستهدف التنسيق والربط بين وحدة الانتقال إلى سوق العمل والمرصد الإقليمي وتحسين التعليم المزدوج المصري؛ لكي يتم العمل والتدريب في نطاق واحد يخدم طالب التعليم المزدوج.وأكد فريق المشروع أنه تم الانتهاء من سلسلة التدريبات التي استهدفت معلمي التعليم المزدوج وهدفت إلى صقل مهاراتهم وإمدادهم بالاستراتيجيات التعليمية والفنية المختلفة.ويعمل المشروع الآن على حوكمة نظام التعليم المزدوج من خلال الأمانة الفنية للتعليم المزدوج التى تعتبر منصة مفتوحة لمناقشة كافة الأمور والمشكلات المتعلقة بالتعليم المزدوج، من خلال التنسيق بين التربية والتعليم والقطاع الخاص والقطاع العام.وتهدف هذه المناقشات إلى رفع أبرز المشكلات والمقترحات للأمانة الفنية المركزية بالوزارة برئاسة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، ويقوم بدوره بمناقشة هذه المشكلات أو المقترحات بهدف وضع حل للمشكلة أو التصديق على المقترح، وتعميم ذلك بمختلف المحافظات، بما يعمل على توحيد أجندة العمل بجميع قطاعات التعليم المزدوج.