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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«تحدي كبير».. وزير التعليم العالي: مصر تفتتح جامعات في ظل أزمة كورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:46 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر تفتتح جامعات في ظل أزمة فيروس كورونا، وهو ما يعد تحديا كبيرا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في تغطية خاصة لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة الملك سلمان، أن  مصر أضافت ما يقرب من 30 إلى 35 مؤسسة تعليمية جديدة خلال السنوات الخمس الماضية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.

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