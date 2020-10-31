مصرع عامل سقط داخل بيارة صرف صحى بالعياط

لقي عامل مصرعه وأصيب آخرين، نتيجة تعرضهم لاختناق فى بيارة صرف صحى فى قرية بمها بالعياط، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع عامل نتيجة سقوطه ببيارة صرف صحى، بقرية بمها التابعة لمركز شرطة العياط.انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، وتبين أن عاملا تعرض لاختناق مما أسفر عن مصرعه، وأصيب آخرين، خلال إجراء أعمال صيانة ببيارة صرف صحى بالقرية، وتم انتشال جثة المتوفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.