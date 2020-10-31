رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

معاقبة مسئولين بـ«التنظيم والإدارة» في جنوب سيناء

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:11 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
طباعة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 288 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة جنوب سيناء والمدير الإداري لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم الالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بأن م.ن، مدير الشئون الإدارية بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة جنوب سيناء تعدى على الشاكي ع.ه بمكتب وكيل المديرية (المحال الثاني) بالسب والشتم بالعبارات الواردة بالأوراق والتحقيقات.

وتبين من أوراق القضية أن ج.ع، وكيل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسيوط تقاعس خلال فترة عمله وكيل مديرية جنوب سيناء عن اتخاذ ثمة إجراء قبل المحال الأول رغم قيامه بالاعتداء على الشاكي أمام عينه وبمكتبه.

وانتهت المحكمة إلى خصم أجر يومين من راتب المخالف الأول وتغريم المخالف الثاني بغرامة تعادل أجر يومين من راتبه عند انتهاء خدمته، استنادًا إلى أقوال علي.ا، الكاتب بالمديرية وع.م، مدير إدارة وع.ا، فني هندسة بالمديرية، وإقرار المحال الثاني بارتكابه المخالفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعلن عن منتج وهمي.. حبس مسئول بـ«أبليكس» وتغريمه 900 ألف جنيه

مشادة بين فضل وكهربا في احتفالات الأهلي بالدرع الـ42

12 ألف جنيه تبرعات للتحويل بمدرسة تجريبية بالقاهرة.. والمديرية تعلق

ماكرون: نحن أول من ترجمنا القرآن الكريم

الصور

image description

رحلة «جمال» بين أطلال حرب ليبيا مع فن «الأوتوكادو»

image description

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال حالات كورونا

image description

عمر خيرت يتألق فى حفل عالمى فى مركز المنارة

الأكثر قراءة

«ضربة قوية».. لماذا اختار ماكرون الجزيرة للحديث حول أزمة الإساءة للنبي؟

«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور

12 ألف جنيه تبرعات للتحويل بمدرسة تجريبية بالقاهرة.. والمديرية تعلق

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

البرازيل.. أكبر منطقة رطبة بالعالم تشهد أسوأ الحرائق في أكتوبر

«الهالوين».. تاريخ ونشأة العيد السنوي للرعب

حمى الخنازير الأفريقية تصل لثاني ولاية شرقي ألمانيا

دبى تحبط مخطط عصابة دولية لترويج المخدرات

أيام زمان

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

«فنانة محجبة حاولت دفعي لاعتزال الفن».. اعترافات سعاد حسني حول التوبة

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
د.أحمد الخميسى
نحن والإسلام وفرنسا
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
المزيد

الثقافة

5 سنوات على افتتاحه.. أدباء يرصدون ملامح تجربة بيت الشعر

«هتموت بعد 6 شهور».. حكاية مصطفى محمود مع مرض غامض ولماذا أمره الطبيب بالزواج؟

قصة شيخ الجامع الذي قاد مصطفى محمود لـ«الشك» بسبب «وصفة قتل الصراصير»

حكاية علقة ساخنة لـ مصطفى محمود فى الجامع: أسس جمعية للكفار