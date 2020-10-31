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منوعات

البرازيل.. أكبر منطقة رطبة بالعالم تشهد أسوأ الحرائق في أكتوبر

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:48 م
الحرائق في البرازيل
الحرائق في البرازيل
وكالات
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شهدت مستنقعات "بانتانال" البرازيلية، التي تضم كائنات مهددة بالانقراض، حرائق غابات خلال شهر أكتوبر الجاري بأسرع وتيرة منذ بدء حفظ السجلات عام 1998.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات معهد الأبحاث الخاصة في البرازيل أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 2846 موقع حريق هذا الشهر، متجاوزا الرقم القياسي السابق لعام 2002.

وأضافت أن النيران بذلك أتت على منطقة في حجم بلجيكا خلال هذا العام.

وتضم تلك المنطقة نحو 1200 نوع من الحيوانات، 40 منها مهدد بالانقراض.

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