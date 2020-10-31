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السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
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د. محمد الباز
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وسائل إعلام عراقية: سماع دوى انفجار فى وسط بغداد
السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:27 م
انفجار
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أكدت وسائل إعلام عراقية، سماع دوي انفجار بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
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