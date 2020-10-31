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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك: 91 ألف وفاة و919 ألف إصابة بكورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:23 م
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 918 ألفا و811 حالة في الساعة 30ر7 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة مكسيكو سيتي اليوم السبت، وذلك وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، وصل عدد حالات الوفيات بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا 91 ألفا و289 حالة، بينما تعافى 774 ألفا و567 شخصا من المرض.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك قبل نحو 35 أسبوعا.

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