رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العراق: نعمل على الاستفادة من التجربة المصرية للنهوض بالاقتصاد

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:28 م
الكاظمي
الكاظمي
محمد إبراهيم
طباعة
ألقى مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق، كلمة أمام الملتقى الاقتصادي والتجاري بين مصر والعراق، الذي عقدت فعالياته على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من وزراء البلدين.

وبدأ رئيس الوزراء العراقي كلمته بالترحيب بالوفد الوزاري رفيع المستوى من الجانب المصري، وعلى رأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كما رحب بالمشاركين من المستثمرين المصريين واتحادات الغرف التجارية المختلفة.

وقال الكاظمي: نحن الآن في مصر والعراق نعمل معًا من أجل توسيع قاعدة التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما القطاعين الصناعي والتجاري.

وأكد رئيس وزراء العراق أن الحكومة العراقية تولي أهمية كبيرة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص؛ للمساهمة في إعادة العراق الجديد، وإحداث تنمية حقيقية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجهنا في المرحلة الراهنة، لكننا سنعمل بكل جهد للتغلب على هذه التحديات، من خلال إقامة شراكات مع الجانب المصري.

وقال مصطفى الكاظمي: نحن نحترم مصر، ونثمن الجهود التي تقوم بها على كل الأصعدة، وقد وقعنا اليوم مجموعة من الاتفاقيات للعمل في المرحلة المقبلة بشكل ثنائي في العديد من القطاعات من بينها النقل والصحة والنفط والإعمار، ونعمل على الاستفادة من التجربة المصرية للنهوض بالاقتصاد خلال السنوات الماضية.

ورحب رئيس وزراء العراق بدخول الشركات المصرية، ولا سيما من القطاع الخاص للعمل في مرحلة بناء عراقنا الجديد، مضيفًا: نتطلع إلى تحقيق شراكات اقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين، بما يدعم مصلحة البلدين.

وشدد على دور مصر في إرساء دعائم التعاون بين دول المنطقة، وذلك بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ فمصر عزيزة على قلوبنا جميعًا، مؤكدًا أن مصر شريك اقتصادي مهم، وسنمضي قدمًا في التغلب على كل أشكال البيروقراطية؛ سعيًا لتعزيز أطر التعاون وتدفق الاستثمارات بين البلدين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

والدة شهيد الشهامة بالإسكندرية: «عايزه حق ابني اللي دافع عن شرفه»

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

«عدم الاستقرار دمار للدولة».. رسائل السيسي من شرم الشيخ

الصور

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال حالات كورونا

image description

عمر خيرت يتألق فى حفل عالمى فى مركز المنارة

image description

طلاب دمياط يحتفلون بالمولد النبوى

image description

رحلة «جمال» بين أطلال حرب ليبيا مع فن «الأوتوكادو»

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

«مكنتش عارف بعمل إيه».. كهربائى يعترف باغتصاب ابنته «12 عامًا»

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.. والقاهرة 20 درجة

ماكرون: نحن أول من ترجمنا القرآن الكريم

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

«الهالوين».. تاريخ ونشأة العيد السنوي للرعب

حمى الخنازير الأفريقية تصل لثاني ولاية شرقي ألمانيا

دبى تحبط مخطط عصابة دولية لترويج المخدرات

الإمارات تنظم أول حفل زفاف جماعي بمشاركة 100 عريس

أيام زمان

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

«فنانة محجبة حاولت دفعي لاعتزال الفن».. اعترافات سعاد حسني حول التوبة

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
د.أحمد الخميسى
نحن والإسلام وفرنسا
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
المزيد

الثقافة

قصة شيخ الجامع الذي قاد مصطفى محمود لـ«الشك» بسبب «وصفة قتل الصراصير»

حكاية علقة ساخنة لـ مصطفى محمود فى الجامع: أسس جمعية للكفار

تفاصيل جائزة يحيى حقي للرواية لشباب الكُتّاب

بحثًا.. عنْ طائرٍ صَغِير