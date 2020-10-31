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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

للمرة الرابعة.. تجديد حبس عامل قتل زوجته فى المنيا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:38 م
حبس عامل
حبس عامل
نجلاء فتحي
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جدد قاضي المعارضات، بمحكمة مغاغة الابتدائية شمال المنيا، للمرة الرابعة، حبس العامل المتهم بقتل زوجته 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لإصراره على بيع منزل ملكها.

تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بوصول جثة هامدة لمستشفى مغاغة العام، سيدة تدعى «ن. ا»، 43 سنة، مقيمة بقرية أبا البلد بمركز مغاغة، بها آثار لطعنات بأماكن متفرقة من الجسد، وبعد أيام من مقتلها توفيت والدتها حزنًا عليها.

انتقل العميد شريف كرم، رئيس مباحث المديرية، والمقدم عمر عامر، رئيس مباحث مركز مغاغة، والرائد عبدالرحمن غزاوي، معاون أول المباحث لفحص البلاغ، حيث تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليها وزوجها «ع. م. ا»، عامل، 47 عامًا، الذي قام بطعنها عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسدها وضربها برقبتها، فأودى بحياتها على الفور، وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بينهما لخلافات مالية، وفر هاربًا.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن سبب الخلاف هو إصرار المتهم «الزوج» على بيع منزله لإعطاء المال لشخص من قريته، يعمل في توظيف الأموال، مقابل الحصول على أرباح كبيرة، غير أن الزوجة اعترضت على تلك الفكرة، وأصرت على موقفها بعدم بيع المنزل الملك لها كميراث من والدها، وأفادت التحريات أن المدعو، عليه ديون كثيرة لأشخاص.

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، والتي أمرت بحبس الزوج القاتل.

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