لخريجي كليات الحقوق.. نقابة المحامين تعلن شروط القيد بجداولها
السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:18 م
محمد جعفرطباعة
حددت نقابة المحامين الأوراق المطلوبة والاشتراطات للقيد بجداول النقابة (جدول عام ـ ابتدائي ـ استئناف ـ نقض)، وجاءت الأوراق كالتالي:
ـ الأوراق المطلوبة للقيد أول مرة (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيًا)
1 ـ شهادة ميلاد كمبيوتر.
2 ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة.
3 ـ شهادة عن السمعة.
4 ـ إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل.
5 ـ شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة).
6 ـ أصل شهادة الثانوية العامة.
7 ـ شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.
8 ـ شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على أن يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقًا عليها من النقابة الفرعية كالنموذج الموضح.
9 ـ عدد 6 صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي.
10 ـ شهادة تحركات من ِإدارة الجوازات.
11 ـ شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد).
12 ـ نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.
ـ الأوراق المطلوبة للقيد الابتدائي (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيًا)
1 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل + صورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).
2 ـ إيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل.
3 ـ شهادة تعديل قيد من السجلات، وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة.
4 ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.
5 ـ شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها.
6 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.
7 ـ برينتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.
ـ الأوراق المطلوبة للقيد بالاستئناف (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيًا)
1 ـ شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها.
2 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.
3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).
5 ـ إيصال سداد الرسوم.
6 ـ شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة.
7 ـ برينتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.
8 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.
9 ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.
ـ الأوراق المطلوبة للقيد بالنقض
1 ـ صورة البطاقة الشخصية.
2 ـ صورة البطاقة الضريبية.
3 ـ صورة الكارنيه
4 ـ برينتر تأمينات
5 ـ عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية.
6 ـ شهادة تحركات.
7 ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.
ـ بالنسبة لمحامي القطاع العام
موافقة الشئون القانونية- بيان بالإجازات بدون مرتب- بيان بالجزاءات- بيان حالة وظيفية- توكيل جهة العمل- برينتر تأمينات- عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية- شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.
ـ الأوراق المطلوبة للقيد أول مرة (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيًا)
1 ـ شهادة ميلاد كمبيوتر.
2 ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة.
3 ـ شهادة عن السمعة.
4 ـ إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل.
5 ـ شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة).
6 ـ أصل شهادة الثانوية العامة.
7 ـ شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.
8 ـ شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على أن يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقًا عليها من النقابة الفرعية كالنموذج الموضح.
9 ـ عدد 6 صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي.
10 ـ شهادة تحركات من ِإدارة الجوازات.
11 ـ شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد).
12 ـ نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.
ـ الأوراق المطلوبة للقيد الابتدائي (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيًا)
1 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل + صورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).
2 ـ إيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل.
3 ـ شهادة تعديل قيد من السجلات، وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة.
4 ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.
5 ـ شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها.
6 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.
7 ـ برينتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.
ـ الأوراق المطلوبة للقيد بالاستئناف (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيًا)
1 ـ شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها.
2 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.
3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).
5 ـ إيصال سداد الرسوم.
6 ـ شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة.
7 ـ برينتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.
8 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.
9 ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.
ـ الأوراق المطلوبة للقيد بالنقض
1 ـ صورة البطاقة الشخصية.
2 ـ صورة البطاقة الضريبية.
3 ـ صورة الكارنيه
4 ـ برينتر تأمينات
5 ـ عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية.
6 ـ شهادة تحركات.
7 ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.
ـ بالنسبة لمحامي القطاع العام
موافقة الشئون القانونية- بيان بالإجازات بدون مرتب- بيان بالجزاءات- بيان حالة وظيفية- توكيل جهة العمل- برينتر تأمينات- عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية- شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.