لخريجي كليات الحقوق.. نقابة المحامين تعلن شروط القيد بجداولها

حددت نقابة المحامين الأوراق المطلوبة والاشتراطات للقيد بجداول النقابة (جدول عام ـ ابتدائي ـ استئناف ـ نقض)، وجاءت الأوراق كالتالي:ـ الأوراق المطلوبة للقيد أول مرة (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيًا)1 ـ شهادة ميلاد كمبيوتر.2 ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة.3 ـ شهادة عن السمعة.4 ـ إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل.5 ـ شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة).6 ـ أصل شهادة الثانوية العامة.7 ـ شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.8 ـ شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على أن يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقًا عليها من النقابة الفرعية كالنموذج الموضح.9 ـ عدد 6 صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي.10 ـ شهادة تحركات من ِإدارة الجوازات.11 ـ شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد).12 ـ نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.ـ الأوراق المطلوبة للقيد الابتدائي (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيًا)1 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل + صورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).2 ـ إيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل.3 ـ شهادة تعديل قيد من السجلات، وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة.4 ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.5 ـ شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها.6 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.7 ـ برينتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.ـ الأوراق المطلوبة للقيد بالاستئناف (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيًا)1 ـ شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها.2 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).5 ـ إيصال سداد الرسوم.6 ـ شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة.7 ـ برينتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.8 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.9 ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.ـ الأوراق المطلوبة للقيد بالنقض1 ـ صورة البطاقة الشخصية.2 ـ صورة البطاقة الضريبية.3 ـ صورة الكارنيه4 ـ برينتر تأمينات5 ـ عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية.6 ـ شهادة تحركات.7 ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.ـ بالنسبة لمحامي القطاع العامموافقة الشئون القانونية- بيان بالإجازات بدون مرتب- بيان بالجزاءات- بيان حالة وظيفية- توكيل جهة العمل- برينتر تأمينات- عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية- شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.