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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

عدد جديد من مجلة الكرازة: أستاذ وتلميذ وزميل

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:21 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
ماريان رسمى
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يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة الصادر في نسخة إلكترونية (soft copy) في صيغة (pdf) بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، صورة للبابا تواضروس الثاني مع عدد من شباب المخترعين إلي جانب بعض رجال الأعمال بالمقر البابوي بالقاهرة، وذلك من خلال برنامج "شباب حكاية" الذي تذيعه قناة CTV.

جاءت افتتاحية العدد بقلم البابا تواضروس تحت عنوان "أستاذ وتلميذ وزميل"، حيث استعرض 3 نماذج إنسانية من الكتاب المقدس عاشت معًا في بداية الكنيسة المسيحية فى القرن الأول الميلادي يمكن أن نقتني فضائلهم ونسلك فى حياتنا كما سلكوا ونجحوا:

١- الأول الأستاذ وهو غمالائيل: أفضل معلم للناموس فى التاريخ اليهودي.
٢- الثاني التلميذ وهو بولس الرسول: أحد تلاميذ غمالائيل المعروفين بالغيرة والحماس ليهوديته.
٣- الثالث برنابا زميل الدراسة مع بولس الرسول.

أما عن المقالات فكتب نيافة الأنبا بنيامين عن الخدمة فى فكر الآباء متخذها فى ذات الوقت عنوانًا لمقاله.

وحول علاقة الإيمان بالعقل البشري ومنجزاته جاء مقال نيافة الأنبا سرابيون بعنوان "الإيمان والعقل".

واستكمل نيافة الأنبا رافائيل حديثه عن "علامات قبل المجئ الثاني ٣"، بينما تأمل نيافة الأنبا مارتيروس فى رموز المسيح المخلص تحت عنوان "المسيح المخلص فى أيقونة السيدة العذراء مريم".

من ناحية أخرى، ناقش الأنبا بيتر فكرة "النظرة القديمة والنظرة المتجددة" في مقال حمل نفس العنوان، إضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات المهمة والهادفة، لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

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