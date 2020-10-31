نائب محافظ الإسكندرية تكرم 146 من المتطوعين بالأندية الاجتماعية

كرمت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، 146 من المتطوعين بالأندية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي، الذين شاركوا في عدة أنشطة وفعاليات، على رأسها الأنشطة التي أقامتها المحافظة بالتنسيق مع المجتمع المدني بشأن مواجهة جائحة كورونا، وكذا المشاركين في مهرجان شباب أكتوبر ٢٠٢٠.وأشادت «عازر» بالمشاركة المتميزة للشباب المتطوعين، مؤكدة أهمية مشاركة جميع فئات وأعمار المجتمع السكندري في الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع.ووجهت الشكر والتقدير لمديرية التضامن الاجتماعي على الدور النشط والفعال لها، كما أكدت علي دعم المحافظة المستمر لجميع الأنشطة والفعاليات لخدمة المواطن السكندري.