جاكلين عازر تتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي الجمرك

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، في جولة مفاجئة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي الجمرك، للوقوف على الخدمات والتيسيرات المقدمة للمواطنين خاصة في إجراءات التقدم على التصالح ببعض مخالفات المباني وتقنين الأراضي.وخلال الجولة، شددت «عازر» على ضرورة تواجد عدد كاف من الموظفين جميع أيام الأسبوع وأيام العطلات لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين وتشغيل جميع خدمات المركز إلكترونيا، ووضع خطة عمل مناسبة لاحتياجات المواطنين وإتمام عمل المنظومة إلكترونيا لتسريع الإجراءات وإزالة أية معوقات تؤثر على العمل.وأكدت نائب محافظ الإسكندرية على ضرورة التزام الجميع وعدم التقصير في عملهم، فضلًا عن ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات بالحي والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتلبية كافة احتياجات المواطنين.