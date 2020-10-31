فلسطين: ارتفاع مصابي بكورونا بين جالياتنا إلى 6720
السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:28 م
أ.ش.أطباعة
أعنلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6720 إصابة.
وأفادت الخارجية الفلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم السبت، بأن إجمالي الوفيات بلغت 277 حالة وفاة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأفادت الخارجية الفلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم السبت، بأن إجمالي الوفيات بلغت 277 حالة وفاة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.