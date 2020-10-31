فلسطين: ارتفاع مصابي بكورونا بين جالياتنا إلى 6720

أعنلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6720 إصابة.وأفادت الخارجية الفلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم السبت، بأن إجمالي الوفيات بلغت 277 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.