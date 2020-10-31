«الحلبوسي» يؤكد حرص العراق على تعزيز التعاون مع مصر

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حرص العراق على تعزيز التعاون مع مصر، قائلًا: "ليس لنا إلا أن نكون سويًا فى مركب واحد، وأن نكون متعاونين لتجاوز الصعاب".جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم السبت، برئيس مجلس النواب العراقي، وحضر اللقاء من الجانب المصري الوزراء المرافقون لرئيس الوزراء، ومن الجانب العراقي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية.وقال الحلبوسي، إنه فى كل مرة يزور فيها مصر يرى مشروعات تنفذ، وثورة عمرانية وتنموية يقودها الرئيس السيسي، مما يدل على أن بمصر قيادة وحكومة ذات رؤية وتعمل وفق منهجية وتخطيط.وأكد الحلبوسي دعم السلطة التشريعية في العراق لكل ما تم التوصل إليه من اتفاقات تعاون خلال أعمال اللجنة المشتركة، وأنهم سيقومون في المجلس بتسريع وتيرة التصديق على الاتفاقيات التي تتطلب تصديق البرلمان.من جانبه، استهل رئيس الوزراء اللقاء بنقل تحيات الرئيس السيسي لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، مشددًا على تكليفات الرئيس الواضحة للحكومة بالسعي للنهوض بعلاقات التعاون مع العراق في شتى المجالات.كما نقل مدبولي تحيات الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لنظيره العراقي الذي عقب مشيدًا بالدور الذي يقوم به عبدالعال في دعم قضايا العراق في المحافل البرلمانية الدولية.وعرض مدبولي، خلال اللقاء الاتفاقيات وجوانب التعاون التي تم إقرارها، مؤكدًا أنه من جانبه سيقوم بالمتابعة عن كثب بمراحل تنفيذها، حتى تعود بالنفع على الشعبين المصري والعراقي.