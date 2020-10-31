رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى الجزائر لـ58 ألفًا والوفيات لـ1964

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:14 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
أ.ش.أ
طباعة
أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر إلى 57 ألفًا و942 حالة إصابة، و1964 حالة وفاة.

وقال فورار- في مؤتمره الصحفي اليوم- إن الجزائر سجلت 291 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا جديدة و8 حالات وفاة خلال يوم واحد.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 40 ألفًا و201 حالة، مضيفًا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 44 مريضًا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب كورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 11 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تمامًا عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.

موضوعات متعلقة

وسائل إعلام عراقية: سماع دوى انفجار فى وسط بغداد

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

«مكنتش عارف بعمل إيه».. كهربائى يعترف باغتصاب ابنته «12 عامًا»

الصور

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال حالات كورونا

image description

عمر خيرت يتألق فى حفل عالمى فى مركز المنارة

image description

طلاب دمياط يحتفلون بالمولد النبوى

image description

رحلة «جمال» بين أطلال حرب ليبيا مع فن «الأوتوكادو»

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

«مكنتش عارف بعمل إيه».. كهربائى يعترف باغتصاب ابنته «12 عامًا»

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.. والقاهرة 20 درجة

ماكرون: نحن أول من ترجمنا القرآن الكريم

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

«الهالوين».. تاريخ ونشأة العيد السنوي للرعب

حمى الخنازير الأفريقية تصل لثاني ولاية شرقي ألمانيا

دبى تحبط مخطط عصابة دولية لترويج المخدرات

الإمارات تنظم أول حفل زفاف جماعي بمشاركة 100 عريس

أيام زمان

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

«فنانة محجبة حاولت دفعي لاعتزال الفن».. اعترافات سعاد حسني حول التوبة

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
د.أحمد الخميسى
نحن والإسلام وفرنسا
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
المزيد

الثقافة

قصة شيخ الجامع الذي قاد مصطفى محمود لـ«الشك» بسبب «وصفة قتل الصراصير»

حكاية علقة ساخنة لـ مصطفى محمود فى الجامع: أسس جمعية للكفار

تفاصيل جائزة يحيى حقي للرواية لشباب الكُتّاب

بحثًا.. عنْ طائرٍ صَغِير