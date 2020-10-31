«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور
السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:59 م
هدير مصطفيطباعة
كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة، في واقعة القبض على طفل تعدى على رجل مرور بدائرة قسم شرطة البساتين، مشيرًا إلى أن الطفل يدعى أحمد، ١٤ عاما، مقيم بدائرة قسم شرطه البساتين في منطقة المعادي الجديدة.
وأضاف أن الواقعة تمت في ميدان بيتشو بزهراء المعادي، وأن الطفل عقب انتشار الفيديو ظل في محل سكنه، موضحًا أنه عقب تفريغ الكاميرات والتوصل إلى هوية الطفل وتتبع خط سيره، قامت والدته بتسليمه إلى قسم الشرطة.
وبمناقشة الطفل أقر أن السيارة كانت ملكًا لأسرته وأن والده قام ببيعها إلى أحد أصدقائه، وأن الطفل أخذها في جولة مع أصدقائه قبل تسليمها لمالكها الجديد.
كانت قد نجحت أجهزة الأمن، فى القبض على الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفه لفحص أوراق السيارة.
وتمكن رجال مباحث البساتين بقيادة المقدم أحمد فرج، بملاحقة المتهم والقبض عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالة بعد قرار النيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة.
وكان قد صرح مصدر أمني، بأن الواقعة حدثت بأحد أماكن محافظة القاهرة، موضحًا أن الـ"فيست" الذى يرتديه أمين الشرطة الذى ظهر فى الفيديو هو نفس الزى المخصص لرجال إدارة مرور القاهرة.
وفحصت أجهزة الأمن فيديو متداولًا لقيادة طفل سيارة ملاكى وهروبه من رجل مرور أثناء استيقافه.
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطى.
ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بقيادة السيارة.
وأضاف أن الواقعة تمت في ميدان بيتشو بزهراء المعادي، وأن الطفل عقب انتشار الفيديو ظل في محل سكنه، موضحًا أنه عقب تفريغ الكاميرات والتوصل إلى هوية الطفل وتتبع خط سيره، قامت والدته بتسليمه إلى قسم الشرطة.
وبمناقشة الطفل أقر أن السيارة كانت ملكًا لأسرته وأن والده قام ببيعها إلى أحد أصدقائه، وأن الطفل أخذها في جولة مع أصدقائه قبل تسليمها لمالكها الجديد.
كانت قد نجحت أجهزة الأمن، فى القبض على الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفه لفحص أوراق السيارة.
وتمكن رجال مباحث البساتين بقيادة المقدم أحمد فرج، بملاحقة المتهم والقبض عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالة بعد قرار النيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة.
وكان قد صرح مصدر أمني، بأن الواقعة حدثت بأحد أماكن محافظة القاهرة، موضحًا أن الـ"فيست" الذى يرتديه أمين الشرطة الذى ظهر فى الفيديو هو نفس الزى المخصص لرجال إدارة مرور القاهرة.
وفحصت أجهزة الأمن فيديو متداولًا لقيادة طفل سيارة ملاكى وهروبه من رجل مرور أثناء استيقافه.
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطى.
ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بقيادة السيارة.