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محمد العسيري

حوادث

«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:59 م
الطفل المتهم بصدم
الطفل المتهم بصدم رجل مرور
هدير مصطفي
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كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة، في واقعة القبض على طفل تعدى على رجل مرور بدائرة قسم شرطة البساتين، مشيرًا إلى أن الطفل يدعى أحمد، ١٤ عاما، مقيم بدائرة قسم شرطه البساتين في منطقة المعادي الجديدة.

وأضاف أن الواقعة تمت في ميدان بيتشو بزهراء المعادي، وأن الطفل عقب انتشار الفيديو ظل في محل سكنه، موضحًا أنه عقب تفريغ الكاميرات والتوصل إلى هوية الطفل وتتبع خط سيره، قامت والدته بتسليمه إلى قسم الشرطة.

وبمناقشة الطفل أقر أن السيارة كانت ملكًا لأسرته وأن والده قام ببيعها إلى أحد أصدقائه، وأن الطفل أخذها في جولة مع أصدقائه قبل تسليمها لمالكها الجديد.

كانت قد نجحت أجهزة الأمن، فى القبض على الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفه لفحص أوراق السيارة.

وتمكن رجال مباحث البساتين بقيادة المقدم أحمد فرج، بملاحقة المتهم والقبض عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالة بعد قرار النيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة.

وكان قد صرح مصدر أمني، بأن الواقعة حدثت بأحد أماكن محافظة القاهرة، موضحًا أن الـ"فيست" الذى يرتديه أمين الشرطة الذى ظهر فى الفيديو هو نفس الزى المخصص لرجال إدارة مرور القاهرة.

وفحصت أجهزة الأمن فيديو متداولًا لقيادة طفل سيارة ملاكى وهروبه من رجل مرور أثناء استيقافه.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطى.

ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بقيادة السيارة.

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