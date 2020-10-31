أحمد موسى عن زلزال أزمير المدمر: «أردوغان رمى الناس في الشارع»

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن تعاطفه مع الشعب التركي الذي تشرد في الشارع بعد الزلزال الذي ضرب مدينة أزمير.





وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الزلزال كشف عن ضعف إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فبالرغم من وجود تحذير من شهرين من هذا الزلزال، إلا أنه لم يتخذ أي تحضيرات، لا توجد بنية تحتية ولا مستشفيات لاستقبال المصابين.





وأضاف موسى:"نحن لا نشمت في أحد، فين أردوغان اللي بيقول الشعب في عينيا، الناس مرمية في الشوارع في أزمير مش لاقية لا بيت ولا خيمة، أردوغان بيصرف على الإرهاب والقنوات ورامي الناس في الشارع".



