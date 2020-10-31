إحالة المتهمين بانتحال صفة ضباط الشرطة لسرقة المواطنين للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بإحالة ٣ متهمين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط الشرطة لإيقاف المواطنين وسرقتهم بالإكراه.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هم تامر. ح، أحمد. م، محمود.ع عاطلين وأقروا بانتحالهم صفة ضباط الشرطة بهدف سرقة المواطنين بالإكراه بالمناطق النائية تحت تهديد الأسلحة البيضاء.وأقروا بسرقتهم لمبالغ تعدت ١٧ ألف جنيه ومصوغات ذهبية تعدت ٣٢ ألف جنيه وقاموا بتقسيم المسروقات على أنفسهم.وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع الأول والثالث تفيد بسرقتهم على يد ٣ أشخاص بعد انتحالهم صفة ضباط الشرطة، وإيقافهم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.