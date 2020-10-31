عمرو سلامة يكشف عن تفاصيل «ما وراء الطبيعة» على Netflix

كشف عمرو سلامة مخرج مسلسل "ماوراء الطبيعة"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن ملامح وتفاصيل حلقات العمل، المقرر عرضه على منصة نتفليكس 5 نوفمبر المقبل، قائلًا: "صورة من كل حلقة من مسلسل #ما_وراء_الطبيعة":1- "أسطورة البيت": تعود ماجي حب رفعت القديم من "أسكتلندا"، فيدعوها إلى عيد ميلاده الأربعين، رغم حضور خطيبته. ويتضاعف التوتر بحلول ضيف آخر ظهر من الماضي.2- "أسطورة لعنة الفرعون": بعد استدعاء "رفعت" لتشريح مومياء يُفترض أنها ملعونة، تكفهر سماء "القاهرة" بسحابة سوداء، ويرفض عقل الدكتور ربط الحدثين حتى يطال أحد المقربين.3- "أسطورة حارس الكهف": بعد فشل جميع المحاولات، يشد "رفعت" رحاله إلى عمق صحراء "ليبيا" مع "ماجي" وزميلهما السابق بحثًا عن علاج، لكن عليهم أولًا تخطي وحش أسطوري.4- "أسطورة النداهة": قراءة طالع "رفعت" بأوراق التاروت لا تبشر بالخير، إذ يستعديه طارئ إلى مسقط رأسه، وسرعان ما يهب للنجدة، فيأسره صوت يدخله في حالة من الهذيان.5- "أسطورة الجاثوم": يتملك "رفعت" حزن عميق فتتدهور صحته، وقد بات مقتنعًا بأن "شيراز" هي سبب جميع المصائب، والحل الوحيد هو أن يتوه في أحلامه المسكونة بحثًا عنها.6- "أسطورة العودة للبيت": يأبى "رفعت" الاستسلام، فيوظف عقله لحل اللغز وراء موت "شيراز"، ويعود به إلى حيث بدأ كل شيء... وتظهر ورقة التاروت الثالثة والأخيرة.