عمرو سلامة يكشف عن تفاصيل «ما وراء الطبيعة» على Netflix
السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:13 م
منار إبراهيمطباعة
كشف عمرو سلامة مخرج مسلسل "ماوراء الطبيعة"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن ملامح وتفاصيل حلقات العمل، المقرر عرضه على منصة نتفليكس 5 نوفمبر المقبل، قائلًا: "صورة من كل حلقة من مسلسل #ما_وراء_الطبيعة":
1- "أسطورة البيت": تعود ماجي حب رفعت القديم من "أسكتلندا"، فيدعوها إلى عيد ميلاده الأربعين، رغم حضور خطيبته. ويتضاعف التوتر بحلول ضيف آخر ظهر من الماضي.
2- "أسطورة لعنة الفرعون": بعد استدعاء "رفعت" لتشريح مومياء يُفترض أنها ملعونة، تكفهر سماء "القاهرة" بسحابة سوداء، ويرفض عقل الدكتور ربط الحدثين حتى يطال أحد المقربين.
3- "أسطورة حارس الكهف": بعد فشل جميع المحاولات، يشد "رفعت" رحاله إلى عمق صحراء "ليبيا" مع "ماجي" وزميلهما السابق بحثًا عن علاج، لكن عليهم أولًا تخطي وحش أسطوري.
4- "أسطورة النداهة": قراءة طالع "رفعت" بأوراق التاروت لا تبشر بالخير، إذ يستعديه طارئ إلى مسقط رأسه، وسرعان ما يهب للنجدة، فيأسره صوت يدخله في حالة من الهذيان.
5- "أسطورة الجاثوم": يتملك "رفعت" حزن عميق فتتدهور صحته، وقد بات مقتنعًا بأن "شيراز" هي سبب جميع المصائب، والحل الوحيد هو أن يتوه في أحلامه المسكونة بحثًا عنها.
6- "أسطورة العودة للبيت": يأبى "رفعت" الاستسلام، فيوظف عقله لحل اللغز وراء موت "شيراز"، ويعود به إلى حيث بدأ كل شيء... وتظهر ورقة التاروت الثالثة والأخيرة. اضغط
1- "أسطورة البيت": تعود ماجي حب رفعت القديم من "أسكتلندا"، فيدعوها إلى عيد ميلاده الأربعين، رغم حضور خطيبته. ويتضاعف التوتر بحلول ضيف آخر ظهر من الماضي.
2- "أسطورة لعنة الفرعون": بعد استدعاء "رفعت" لتشريح مومياء يُفترض أنها ملعونة، تكفهر سماء "القاهرة" بسحابة سوداء، ويرفض عقل الدكتور ربط الحدثين حتى يطال أحد المقربين.
3- "أسطورة حارس الكهف": بعد فشل جميع المحاولات، يشد "رفعت" رحاله إلى عمق صحراء "ليبيا" مع "ماجي" وزميلهما السابق بحثًا عن علاج، لكن عليهم أولًا تخطي وحش أسطوري.
4- "أسطورة النداهة": قراءة طالع "رفعت" بأوراق التاروت لا تبشر بالخير، إذ يستعديه طارئ إلى مسقط رأسه، وسرعان ما يهب للنجدة، فيأسره صوت يدخله في حالة من الهذيان.
5- "أسطورة الجاثوم": يتملك "رفعت" حزن عميق فتتدهور صحته، وقد بات مقتنعًا بأن "شيراز" هي سبب جميع المصائب، والحل الوحيد هو أن يتوه في أحلامه المسكونة بحثًا عنها.
6- "أسطورة العودة للبيت": يأبى "رفعت" الاستسلام، فيوظف عقله لحل اللغز وراء موت "شيراز"، ويعود به إلى حيث بدأ كل شيء... وتظهر ورقة التاروت الثالثة والأخيرة. اضغط