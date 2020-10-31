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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

عمرو سلامة يكشف عن تفاصيل «ما وراء الطبيعة» على Netflix

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:13 م
مسلسل ماوراء الطبيعة
مسلسل ماوراء الطبيعة
منار إبراهيم
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كشف عمرو سلامة مخرج مسلسل "ماوراء الطبيعة"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن ملامح وتفاصيل حلقات العمل، المقرر عرضه على منصة نتفليكس 5 نوفمبر المقبل، قائلًا: "صورة من كل حلقة من مسلسل #ما_وراء_الطبيعة":

1- "أسطورة البيت": تعود ماجي حب رفعت القديم من "أسكتلندا"، فيدعوها إلى عيد ميلاده الأربعين، رغم حضور خطيبته. ويتضاعف التوتر بحلول ضيف آخر ظهر من الماضي.

2- "أسطورة لعنة الفرعون": بعد استدعاء "رفعت" لتشريح مومياء يُفترض أنها ملعونة، تكفهر سماء "القاهرة" بسحابة سوداء، ويرفض عقل الدكتور ربط الحدثين حتى يطال أحد المقربين.

3- "أسطورة حارس الكهف": بعد فشل جميع المحاولات، يشد "رفعت" رحاله إلى عمق صحراء "ليبيا" مع "ماجي" وزميلهما السابق بحثًا عن علاج، لكن عليهم أولًا تخطي وحش أسطوري.

4- "أسطورة النداهة": قراءة طالع "رفعت" بأوراق التاروت لا تبشر بالخير، إذ يستعديه طارئ إلى مسقط رأسه، وسرعان ما يهب للنجدة، فيأسره صوت يدخله في حالة من الهذيان.

5- "أسطورة الجاثوم": يتملك "رفعت" حزن عميق فتتدهور صحته، وقد بات مقتنعًا بأن "شيراز" هي سبب جميع المصائب، والحل الوحيد هو أن يتوه في أحلامه المسكونة بحثًا عنها.

6- "أسطورة العودة للبيت": يأبى "رفعت" الاستسلام، فيوظف عقله لحل اللغز وراء موت "شيراز"، ويعود به إلى حيث بدأ كل شيء... وتظهر ورقة التاروت الثالثة والأخيرة. اضغط

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