حكاية علقة ساخنة لـ مصطفى محمود فى الجامع: أسس جمعية للكفار

في رمضان 1956، اتُّهم الدكتور مصطفى محمود بالإلحاد بعد صدور كتابه "الله الإنسان" وتمت مصادرة الكتاب بحكم من محكمة أمن الدولة، وعبر رحلة تأمل ومراجعة طويلة هادئة مع النفس بدأ محمود هذه الرحلة بالفكر المادي المحسوس، فأدرك من أول وهلة عجزه أمام الغيبيات، فاستعان بالفلسفة فوجد أنها في حاجة إلى فلسفة لتعينها.توقف مصطفى محمود أمام الأديان بوذا وزرادشت وموسى وعيسى ومحمد (ص)، فوجد كمال الأمر كله في القرآن، وأدرك أن الأرض ثابتة تحت قدميه وأن نفسه تشع منها نورانية "لا إله إلا الله".لكن لماذا دخل الشك أصلًا إلى نفس مصطفى محمود، يقول محمود فوزي في مقال نشر بجريدة صوت الأمة عام 2003، كان مصطفى محمود يصلي الفروض جميعها في المساجد، ويستمع بإنصات واهتمام شديدين للأئمة والشيوخ والدعاة وكان يتردد وقتها على مسجد وضريح سيدي عز بطنطا، وكانت الحشرات قد انتشرت بقوة وكثافة فقال لهم شيخ الجامع: "شوفوا يا أولاد سأقول لكم على طريقة تقضون بها على الحشرات والصراصير، طريقة دينية عظيمة" وأملى عليهم كلامًا عبارة عن مزيج من الآيات والطلاسم ثم قال لهم: "الصقوا هذه الورقة على الحائط وستكتشفون أن الحشرات سوف تموت صرعى".ووضع محمود الورقة على الحائط وخاب ظنه وأصيب بإحباط شديد ازدادت الحشرات، بل الأدهى أن الحشرات اتخذت من الورقة التي أمر بها الشيخ ملجأ لها.ومن يومها أحس محمود أن الرجل نصاب كبير وبدأ يشك في كل شىء ليس هذا الشيخ بعينه، لكن في كل ما حوله.كانت بذرة الشك التي انزرعت في نفسه، وبدأ يحاور ويرفض وبدأت تحدث فجوة بينه وبين الدين، وتزايدت هذه الفجوة تدريجيًا لدرجة أنه كون جمعية للكفار وعمره 12 عامًا وبسببها ضربوه علقة ساخنة في الجامع.