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رئيس التحرير التنفيذي
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نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة عند تناول اللحوم

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:24 م
اللحوم
اللحوم
سارة ساويرس
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يحتار الكثيرون ممن يعانون من بعض الأمراض المزمنة فى اختيار نوع الطعام المناسب لهم، وخاصة اللحوم التى يفضل تناولها الكثيرون فى وجباتهم الأساسية.. لهذا نستعرض فى السطور التالية، نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة عند تناول "اللحوم"، بحسب خبيرة التغذية، دكتورة جيهان الدمرداش.

لمرضى السكر والكلى:
‏‎يجب على من يعانون، بمرض السكر، والكلى، تناول كمية قليلة من أنواع اللحوم، ومحتويات الحيوان مثل الممبار الكبدة والفشة والكرشة لأنها تحتوى على مركبات تمثل عبئا على الكلى في هضمها وتؤدي إلى رفع السكر والضغط.

لمريض الكبد:
‏‎يجب عدم تناول الكثير من اللحوم، لأن نواتج هضمها مركبات الأمونيا ستشكل عبئا كبيرا على الكبد، ويمثل "الطرب" كارثة دهنية لمرضى الكبد، لأن نصف محتوياته دهن، فهو ممنوع لمرضى الكبد الدهني وتليفات الكبد، لذا يجب الحذر من تناوله.

لمرضى قرحة المعدة والاثنى عشر والتهاب جدار
‏‎تعد بعض الوجبات، ‏‎ممنوعة تماما لمن لديهم قرح المعدة واثني عشر أو التهابات في جدار المعدة القولون، مثل وجبة "الفتة" لأن ذلك سيسبب مشكلات كبيرة، ويجب عدم تناول "الكوارع" فهي مادة بروتينية جيلاتينية دهنية فاتحة للشهية لأنها تزيد من إنزيمات الهضم.

لمرضى النقرس والمرارة
‏‎يجب الحرص عند تناول قطعة لحم واحدة فقط، لمرضى النقرس والمرارة، ويجب تناول معها بقدونس وبعدها شراب عصير جزر لكى تسهل الهضم وتمنع الأملاح، كما يجب استخلاص اللحمة من الدهون وهي طازجة وشويها أو سلقها بدون دهون، ويجب ممارسة الرياضة بعد تناول هذه الوجبة.

كما يجب عند تناول اللحوم، تناول أيضا طبق مكون من الطماطم والجزر وفلفل أحمر وليمون (طبق سلطة متنوع) سيحمي الجهاز الهضمي من مشاكل كثيرة ممكن تظهر فيما بعد، وذلك لأنها تحتوي على نسبة مضادات أكسدة غير عادية وتخلص جسمك من كل سمومه وأيضا البقدونس بجانب البروتينات للتخلص من الانتفاخ وعسر الهضم.

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