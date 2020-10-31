محمد فايق ينعى فرخندة حسن: فقد الوطن شخصية نسائية فريدة

نعى محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ببالغ الحزن والأسى الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام الأسبق للمجلس القومى للمرأة.وأكد فايق، أنه برحيل الفقيدة فقد الوطن إحدى الشخصيات النسائية الفريدة التى أثرت فى الحياة العامة وأخذت على عاتقها قضايا المرأة المصرية، وعملت بجهد ومثابرة لإزالة العقبات والتحديات التي تواجهها لدعمها للحصول على حقوقها.ويتقدم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بخالص تعازيه ومواساته لأسرتها وتلاميذها ولكافة العاملين في دعم حقوق المرأة المصرية.