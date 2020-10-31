ماكرون: نحن أول من ترجمنا القرآن الكريم

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن باريس ليس لديها مشكلة مع أي دين وكلها تُمارس بحرية، مشيرًا إلى أن بلاده أول دولة ترجمت القرآن الكريم، كما أنها أول من فتحت مسجدًا في العاصمة باريس.وشدد الرئيس الفرنسي، خلال لقاء متلفز اليوم، على أن الإسلام يمارس بحرية في باريس، وهناك منشآت إسلامية كثيرة في البلاد، مؤكدًا أن المتطرفين آفة الإسلام وهم من نحاربهم لحماية الفرنسيين ومنهم ملايين المسلمين.واعتبر ماكرون أن المسلمين أول المتضررين من الإرهاب، معربًا عن تفهمه لمشاعر المسلمين إزاء الرسوم الساخرة من الرسول صلى الله عليه وسلم.يأتي ذلك بعد حملة دعوات شعبية لمقاطعة منتجات فرنسية اعتراضًا على الرسوم المسيئة وتصريحات سابقة لماكرون اعتبرت داعمة للرسوم.