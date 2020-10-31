بحثًا.. عنْ طائرٍ صَغِير

على ماءِ رُوحىتجليتِ أنتِكانتْ الريحُ تضربُ القلبَوأنتِ تصْعَديِن مَدَارجَ الرُوحكَما آلهات «أثينا»خارجةً للتَّو من «الأُودِيسَّا»لا تلتفتينلا تُلقين نظرةً للرَعاياالذين سقطوا بنصف حُلموتعويذاتٍ مِنْ التَّوقِكَيف لِىِ أنْ أرَى السماءوأنا أقاتل لأخطو نَحْوكِأعيرينى وجهكِ المَلَكِىَّكى أجتاز أزمنتىهذا الصباحُ يُطلُّ عَلىَ شارعٍمِنْ حَنِينوأزِقَّاتٍ كثيرةٍ تَضِجُ بالفَوْضَىَيقول «درويش»: انتظرهاتقول الطيورُ التى فِى الأعالى: انتظرهاتقول الورودُ: انتظرهايقول الخريف الذى يعترينى: كيف.. أنتظرها؟أنا، فى آخر اللَّيلشفيفٌ لا يُرَىتُشْبِهِيِنَنِى.. فى ارتباك العينينفى الصمتِفى شَهْقةِ الصَّدْرِواختلاط الدموع بالضحكاتهل أخبروك أننى أُعَلِّق تَميمةًعلى صدرىأننى أحاول تَرْميمَ قلبىالحقائبُ المُغَبَّرَةُلَمْ تُفْصِح عَن أَسرارِهاخصلاتُ الشَعْرِ المقصوصةُ عَلى عَجَلٍتحتضنُ وردةً تشكو يُتْمَهَالَمْ تَتَبَدد الريحُوأنا واقفٌ كَخَيَالِ مَآتَةٍخطفَ قلبَهُ.. طائرٌ صغيريمرون عليه.. ولا يُلْقُون السَّلامأعِيدِينِىإلى خَلْقِىَ الأولْإلى صَلْصَالِ ذاكرتِىأنا آدمُ الأرضىلَيْتَ الوقت يُسْعِفنِىلِأغْرِسَ جَنتىوأبحثَ عنْ نَبْضِىَ المَهْدُورغريبًا كنتُوحيدًا بين أشلاءِ أضلاعِىتَطَاوَلَت الرُّؤىَ فى لَحْظةِ الْخَلْقِكَىْ تَقُومِى مِنْ الضِّلع الأخيرفَانتشيتُ وانتشيتِهُنا ينتهى أَمْرِىتَجَلَّيْتِ أنتِتجليتِ أنتِعَلَى ماءِ رُوحى