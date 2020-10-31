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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ماكرون: زمن حجر رشيد ما زال حيًا.. وأريد المساعدة فى معركتى ضد الجهل

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:46 م
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن السلاح الفعال ضد الطغيان هو العلم، ولا بد من مواصلة إنشاء كراسي جامعية بشأن الحضارة الإسلامية والأوروبية والثقافة الفرنسية، مضيفا: "زمن حجر رشيد ما زال حيًا، وعلينا أن نسلك سبيل المعرفة والعقل والتعاون.. ما يغذي الخوف هو الجهل".

وعن فك سر حجر رشيد في مصر، قال "ماكرون"، خلال تصريحات تليفزيونية: "نعزز الروابط بالمعرفة المتبادلة، كما سنقوم بالاستثمار في التعليم حول الحضارة الإسلامية".

وأكد الرئيس الفرنسي، أنه يجب تعزيز المناظرات ببن العلماء، لأنها توقف المعارك، قائلا: "أنا أؤمن بالعمل والاحترام المتبادل والمعرفة، وهناك معركة ضد الحقد والجهل وأريد مساعدة كل شخص حسن النية".

وأوضح ماكرون، أن الجماعات المتطرفة كانت مقصد حديثه عن الإسلام وليس الدين الإسلامي كله، مشيرا إلى أن 80% من ضحايا الإرهاب مسلمون، وهذه الجماعات المتطرفة تشوه الإسلام والمسلمين، لافتا إلى أن ردود الفعل كان مردها أكاذيب وتحريف كلامه لأن الناس فهموا أنه مؤيد لهذه الرسوم.

وأكد إيمانويل ماكرون، أنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم المسيئة للنبى محمد "صلى الله عليه وسلم"، موضحًا أن حكومته لا تقف خلف هذه الرسوم التى نشرتها مجلة شارلى إيبدو، وعن الغضب الذى أثارته. قال: "الرسوم الكاريكاتيرية ليست مشروعًا حكوميًا، بل هى منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة".

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