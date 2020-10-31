1395 إصابة جديدة بكورونا فى كينيا

قال وزير الصحة الكيني موتاهي كاجوي، إنه تم تسجيل 1395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 55 ألفا و192 حالة.ونقلت صحيفة "ديلي نيشن" الكينية عن كاجوي قوله إنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 996 حالة.وأضاف أنه تعافى من المرض 1087 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 39 ألفا و963 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.