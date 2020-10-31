مرشح لـ«النواب» يحمل تمساحًا خلال جولته وسط المواطنين (صور)

حمل خالد الهليلي، مرشح مجلس النواب بمدينة قليوب في القليوبية، تمساحًا على يديه خلال جولاته وسط الأهالي للتعريف بنفسه، حيث إنه رمز «التمساح».وحمل المرشح التمساح وسط جموع الأهالي دون اتخاذ إجراءات وقائية من فيروس كورونا المستجد، على الرغم من تشديدات أجهزة الدولة بضروة اتباع كل الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين.