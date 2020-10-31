الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.. والقاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل غدا الأحد نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة مع وجود شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية الشرقية وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.كما توقع الخبراء طقسا مائلا للحرارة نهارا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.أما عن حالة الطقس ليلا، فتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري، ومائلا للبرودة على السواحل الغربية، ولطيفا على السواحل الشمالية الشرقية، ومائلا للبرودة على شمال الصعيد، ولطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية القاهرة- القليوبية- الجيزة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية- السلوم-مطروح - الإسكندرية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ورأس ببناس وكاترين، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب البلاد (الفيوم وأسيوط والمنيا وسوهاج والأقصر).أما الوصف الفني لخرائط الطقس فجاء (يتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 27 20الاسكندرية 27 21وادى النطرون 27 19طنطا 27 19شبين الكوم 27 19دمنهور 27 20بلطيم 27 20مطروح 25 18السلوم 24 17سيوة 26 15بورسعيد 26 23دمياط 26 22الزقازيق 27 19المنصورة 27 19الإسماعيلية 29 20السويس 29 20العريش 27 21رفح 28 20رأس سدر 27 21نخل 27 19نويبع 28 24طابا 26 20كاترين 25 14الطور 28 22شرم الشيخ 31 25الغردقة 31 23مرسى علم 30 23الفيوم 28 18بنى سويف 28 19المنيا 28 19أسيوط 29 19سوهاج 30 20قنا 31 20الأقصر 32 20أسوان 33 21إدفو 33 21أبوسمبل 32 19الوادى الجديد 33 21الشلاتين 33 25ابو رماد 33 25حلايب 32 28رأس حدربة 33 26