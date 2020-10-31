674 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن أنها سجلت 674 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 410 حالات خطيرة.وذكرت الوزارة، في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم، أن حصيلة الوفيات بلغت 2523 حالة خلال الساعات السابقة بينما هناك 190 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.