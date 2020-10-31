ماكرون يتّهم تركيا باتّباع نهج عدواني تجاه شركائها في الناتو
السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:48 م
وكالاتطباعة
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان يتّبع "نهجا عدوانيا تجاه شركائه في حلف شمال الأطلسي- الناتو-"، مبديا أمله بـ"تهدئة الأمور".
وأمل ماكرون بأن "يحترم الرئيس التركي فرنسا والاتحاد الأوروبي، ومبادئهما، وألا يطلق الأكاذيب وألا يوجّه الإهانات"، في خضم توترات تخيّم على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأمل ماكرون بأن "يحترم الرئيس التركي فرنسا والاتحاد الأوروبي، ومبادئهما، وألا يطلق الأكاذيب وألا يوجّه الإهانات"، في خضم توترات تخيّم على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.