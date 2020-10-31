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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

أحمد قناوى يعلن ترشحه لمنصب نقيب محامى شمال القاهرة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:33 م
المحامين
المحامين
محمد جعفر
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أعلن المحامي أحمد قناوي، المرشح السابق في انتخابات نقيب المحامين 2020، التي حل فيها ثالثًا بعد رجائي عطية وسامح عاشور، نيته الترشح في انتخابات النقابات الفرعية على منصب نقيب فرعية شمال القاهرة.

وقال قناوي، إن ترشحه يأتي بهدف العمل على وحدة نقابة القاهرة وإلغاء تقسيمها لشمال وجنوب، خاصة أن الدمج يمكن من خلق كيانات فرعية قوية، مضيفًا: "تحت هذا الشعار وحدة نقابة القاهرة ستكون معركتنا مع شباب المحامين".

وتضمن برنامجه الدعوة فورًا إلى وحدة نقابة شمال وجنوب القاهرة، وبيع كل مقرات اللجان النقابية بالمزاد العلني ثم التأسيس لبناء مستشفى خاص لشمال القاهرة والدفاع عن كرامة المهنة التى تتراوح بين مجرد عدم ملاءمة أوضاع مهنية مثل التكدس على الخدمات المقدمة في المحاكم وأى تعد قد يحدث، وتقديم نموذج شفافية تقتدي به النقابة العامة للمحامين من وضع كل مصروفات ودخل النقابة على شبكة المعلومات، واستحداث موارد جديدة للنقابة الفرعية دون أن يكون ذلك على حساب الزملاء، لافتًا إلى أنه يأمل في نقابة فرعية متصلة بمجتمعها الذي يتطلع إلى دولة القانون والمساواة.

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