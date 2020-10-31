22282 إصابة جديدة و508 وفيات بكورونا في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم السبت، عن تسجيل 22 ألفًا و282 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و508 وفيات بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت صحيفة "تريبونا" البرازيلية على موقعها الإلكتروني، أن البرازيل سجلت حتى الآن ما يزيد على خمسة ملايين و500 ألف حالة إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 160 ألف حالة.يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميًا.وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان حظر التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.